Литва снова перейдет на летнее время только в последнее воскресенье марта.
С ноября по март в Литве утром будет светлее, но вечером темнее.
Переход с одного времени на другое было решено ввести, чтобы лучше использовать светлое время суток.
Критики этого порядка говорят, что такие перемены негативно влияют на здоровье людей.
Еврокомиссия и Европарламент поддерживают отказ от перевода стрелок, но большая часть стран ЕС такое решение пока не одобряет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После интервью Поцюса Delfi - комментарий МВД: руководитель публиковал ложный распорядок дня и лгал о своих встречах
Министерство внутренних дел (МВД) отвергает обвинения...
Наличие направления врача не означает, что пациент получит бесплатную услугу
Жители знают, что если у них есть обязательное...
На этой неделе Литва переходит на зимнее время
В Литве в конце этой недели стрелки часов переведут на...
Кухня белорусского эмигранта в Литве: "В Беларуси может пойти не так все, что угодно, а здесь я делаю свое дело"
Как принять решение переехать в Вильнюс и уже через...
Покинувший пост главы СОБ Поцюс: когда был поднят вопрос беспорядков, министр ответила – я тебе уничтожу
Покинувший пост главы Службы общественной...