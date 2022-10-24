На этой неделе Литва переходит на зимнее время

Литва снова перейдет на летнее время только в последнее воскресенье марта.

С ноября по март в Литве утром будет светлее, но вечером темнее.

Переход с одного времени на другое было решено ввести, чтобы лучше использовать светлое время суток.

Критики этого порядка говорят, что такие перемены негативно влияют на здоровье людей.

Еврокомиссия и Европарламент поддерживают отказ от перевода стрелок, но большая часть стран ЕС такое решение пока не одобряет.