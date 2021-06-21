22 июня палатка будет установлена на площади Венибес в старостве Жеймялиса (Пакруойский район).

25 июня желающие смогут привиться в Клайпеде около центрального входа в ТЦ Akropolis.

Специалисты НЦК отмечают что жители должны учитывать летнюю жару и принести с собой воду, защитный крем и зонты от солнца, если речь идет о пожилых людях, то будет лучше, если их будут сопровождать родственники. Как и до сих пор жителей будут прививать вакциной от COVID-19 Vaccine Janssen (производитель Janssen Pharmaceutica NV).

Желающие привиться должны принести с собой удостоверение личности, чтобы данные о вакцинации можно было ввести в систему e.sveikatа.