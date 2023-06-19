На этой неделе будет тепло, но дожди с грозами не прекратятся

Во вторник ночью будет спокойно и ясно. Небольшие дожди возможны лишь на востоке страны. Ночью будет 11–16 градусов тепла. Днем небольшие дожди снова пройдут в большинстве районов. Днем будет 23–28 градусов тепла.

В среду Литва ненадолго попадет в зону высокого давления. Ночью вероятность осадков будет невелика, будет 12–17 градусов тепла. Днем особенно после обеда, пройдут дожди, будет душно. Воздух прогреется до 25–30 градусов тепла.

В четверг с запада в Литву придет циклон с холодным атмосферным фронтом. Ночью на западе, а днем в большинстве районов пройдут дожди, местами с грозами. Ночью будет 14–19 градусов тепла, днем до 23–28 градусов, только на западе будет прохладнее.

В пятницу будет суше и прохладнее. Вечером небольшие дожди возможны лишь в Аукштайтии, а после обеда – на юге страны. Ночью будет 11–16, днем 21–26 градусов тепла.

По теперешним данным, в выходные усилится зона высокого давления, поэтому вероятность осадков будет невелика, будет спокойно и по-летнему тепло. В ночь Ивана Купалы будет тепло и спокойно, дожди пойдут только на юге страны.