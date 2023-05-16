На электрических самокатах запретят ездить по тротуарам

Такие изменения предложены в поправках к закону о безопасном движении. За предложение в первом чтении проголосовали 93 депутата, против - 8, 19 воздержались.

Парламент должен будет еще раз голосовать за принятие этих поправок.

В законе электросамокаты и другие электрические транспортные средства названы средствами микромобильности. Инвалидные коляски к таким средствам не относятся.

Предлагают разрешить ездить на таких транспортных средствах по проезжей части, велодорожкам, полосам для велосипедов, вдоль обочин. Кроме того, ими смогут пользоваться лица не младше 16 лет, если подросток окончил специальные курсы – с 14 лет.

Кроме того, управляющие средствами микромобильности должны будут надевать яркие жилеты со светоотражателями или же на транспортном средстве спереди и сзади должны быть действующие фары белого и красного цвета.

Лица младше 18 лет должны будут надевать шлемы. В случае с лицами старше 18 лет - такое требование будет действовать, если человек едет по проезжей части.

Согласно проекту, на велодорожке на самокате надо ехать ближе к правому краю и не ставить под угрозу пешеходов.

В соответствии с правилами, водители средств микромобильности не могут ездить по проезжей части, если рядом есть велодорожка, ездить по автомагистралям и через пешеходные переходы, тротуары, если там нет знака велодорожка. На электросамокате нельзя возить пассажиров. Нельзя переезжать через дорогу в неположенных местах.

Запрещается также ехать на электросамокате, не держась за руль, везти с собой грузы, мешающие управлению и представляющие угрозу для других участников движения, ехать "прицепом" за другим транспортным средством, развивать скорость больше 20 км/ч, а если едешь по пешеходной или велодорожке, вдоль обочины или по тротуару мимо пешеходов - больше 7 км/ч.

За нарушение правил депутаты предлагают ввести административную ответственность. В соответствии с проектом, за несоблюдение правил ждет штраф в размере 20-40 евро, за вождение в нетрезвом виде – 80-200 евро.

Глава Литовской службы дорожной полиции Витаутас Грашис отметил, что в 2022 году в ДТП с участием водителей самокатов пострадали 223 человека. За год 5000 водителей электросамокатов и велосипедов были наказаны на вождение в нетрезвом виде.