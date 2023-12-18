На дорожные службы Клайпеды наложены крупные штрафы

"Детальный анализ действий дорожных служб показывает, что хаос был вызван не только объективными причинами — сильным снегопадом и несколькими авариями, произошедшими в это время, — но и недостаточной и несвоевременной уборкой улиц. Я надеюсь, что из этой ситуации будут извлечены уроки, а муниципалитет, со своей стороны, уже усилил контроль", — говорится в заявлении мэра Клайпеды Арвидаса Вайткуса.