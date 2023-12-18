На дорожные службы Клайпеды наложены крупные штрафы

"Детальный анализ действий дорожных служб показывает, что хаос был вызван не только объективными причинами — сильным снегопадом и несколькими авариями, произошедшими в это время, — но и недостаточной и несвоевременной уборкой улиц. Я надеюсь, что из этой ситуации будут извлечены уроки, а муниципалитет, со своей стороны, уже усилил контроль", — говорится в заявлении мэра Клайпеды Арвидаса Вайткуса.
После анализа работы дорожных служб 28 и 29 ноября были наложены штрафы в размере 6 300 евро на компанию Klaipėdos paslaugos, обслуживающую северную часть города, и компанию Ecoservice, обслуживающую центральную часть города, и 7 000 евро на компанию Vakarų švara, обслуживающую южную часть города.
По договору дорожные службы обязаны обеспечивать безопасность движения при любых погодных условиях — снеге, снежной каше и гололеде. Уборка улиц должна начинаться с началом снегопада, а после его прекращения центральные улицы, мосты, подъемы и спуски должны быть полностью очищены и посыпаны в течение 4 часов, а остальные улицы — в течение 6 часов.