По словам водителей, причина образования затора пока неясна. По их данным, нет никаких признаков ДТП, а навигация сообщает не только о дорожных работах, но и о нескольких стоящих на дорогах машинах.
Водители призывают друг друга планировать поездку из Каунаса в Вильнюс с запасом времени. Если возможно, рекомендуют вообще не ехать в этом направлении.
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