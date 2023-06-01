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Водители сообщают, что на магистральной дороге Каунас–Вильнюс образовался огромный затор. Машины еле двигаются на протяжении нескольких километров.
Spūstis A1 kelyje
Spūstis A1 kelyje
© Skaitytojo nuotr.

По словам водителей, причина образования затора пока неясна. По их данным, нет никаких признаков ДТП, а навигация сообщает не только о дорожных работах, но и о нескольких стоящих на дорогах машинах.

Водители призывают друг друга планировать поездку из Каунаса в Вильнюс с запасом времени. Если возможно, рекомендуют вообще не ехать в этом направлении.

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