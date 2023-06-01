По словам водителей, причина образования затора пока неясна. По их данным, нет никаких признаков ДТП, а навигация сообщает не только о дорожных работах, но и о нескольких стоящих на дорогах машинах.

Водители призывают друг друга планировать поездку из Каунаса в Вильнюс с запасом времени. Если возможно, рекомендуют вообще не ехать в этом направлении.