На дорогах Литвы появилось еще 56 радаров

Новые радары фиксируют скорость движения, факт уплаты сборов за дорогу, наличие техосмотра и страховки.
В следующем году планируют установить такие радары еще на 50 участках дорог (всего 100 радаров).
По данным главы Государственной дирекции автомобильных дорог Ремигиюса Липкявичюса, такая система контроля позволяет не только формировать, но и приучать водителей выбирать безопасную скорость.
"В отличие от радаров, фиксирующих скорость в конкретном месте в конкретное время, эти системы фиксируют среднюю скорость движения на определенном участке и воспитывают привычку выбора безопасной скорости", – заметил директор.
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