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На дорогах государственного значения в Литве появилось еще 56 радаров, измеряющих среднюю скорость на определенных участках движения. Всего на дорогах Литвы уже действует 162 таких радара на 81 участке и 70 радаров фиксирующих скорость в конкретный момент времени.
На дорогах Литвы появилось еще 56 радаров
© DELFI / Domantas Pipas

Новые радары фиксируют скорость движения, факт уплаты сборов за дорогу, наличие техосмотра и страховки.

В следующем году планируют установить такие радары еще на 50 участках дорог (всего 100 радаров).

По данным главы Государственной дирекции автомобильных дорог Ремигиюса Липкявичюса, такая система контроля позволяет не только формировать, но и приучать водителей выбирать безопасную скорость.

"В отличие от радаров, фиксирующих скорость в конкретном месте в конкретное время, эти системы фиксируют среднюю скорость движения на определенном участке и воспитывают привычку выбора безопасной скорости", – заметил директор.

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