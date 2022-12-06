На дорогах Литвы – новшество: скорость будет зависеть не от сезона, а от погодных условий

"В Литве было обычным делом - летом допустимая скорость на магистрали 130 км/ч, а зимой - 110 км/ч. Но надо не забывать и оценить, качество дорожного покрытия, видимость, это слишком общие ограничения, которые не защищают от ДТП. Поэтому на основных дорогах Литвы установлены информационные знаки, на которых может меняться информация - там будет не только предупреждение о плохих погодных условиях, но и безопасная скорость при таких условиях. Мы надеемся, что эта система поможет снизить число людей, которые попадают в ДТП из-за превышения безопасной скорости", - сказал глава CGI Lithuania Каролис Балтрушайтис.

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Водители привыкли, что в соответствии с ПДД, есть максимальная скорость движения по конкретным дорогам. Например, летом на магистралях 130 км/ч, зимой - 110 км/ч, на скоростных дорогах 120 км/ч летом и 110 км/ч зимой и т.д. Но в ПДД сказано, что всегда надо руководствоваться знаками.

Новые знаки относятся к группе предупреждающих и запрещающих, поэтому, если вы видите комбинацию, например, на автомагистрали: "Осторожно. Скользко" и "ограничение скорости до 100 км/ч", не забудьте руководствоваться ею. Указанная максимальная скорость - официальная, ее надо соблюдать. Сама система не будет фиксировать превышение скорости, но если превышение зафиксируют посты контроля скорости, то водителя ждут взыскания.

На литовских дорогах Вильнюс – Каунас – Клайпеда (A1), Каунас – Мариямполе – Сувалки (A5), на Паневежской окружной дороге (A17) и на дороге Вильнюс – Паневежис (A2) уже стоит больше 100 новых знаков, на которых информация может меняться, ими управляет созданная CGI Lithuania программа, поэтому водители должны руководствоваться знаками.

"Каждый знак управляется индивидуально. Вся система управляется тремя способами: вручную, когда оператор устанавливает данные с учетом условий на дороге или погодных условий; полуавтоматически, когда система предлагает оператору изменить скорость и знак; и автоматически. Мы надеемся, что в будущем основным способом управления станет автоматический", – сказал Аудрюс Позингис, представитель CGI Lithuania.

Подобная система уже действует в Финляндии.

Систему начали внедрять после того, как в декабре 2021 года ЛДАД подписала с CGI Lithuania договор на сумму 131 920 евро (без НДС).