"На дорогах работают дорожные механизмы, но несмотря на это мы просим водителей выбирать безопасную скорость, а не максимально допустимую, и обращать внимание на опасные участки дорог, снижая скорость перед ними, т. е. перед перекрестками, лесными просеками, а также быть осторожными при проезде по мостам и виадукам", – предупреждает дорожная служба.
В остальной части страны главные государственные дороги мокрые или сухие, и только в западной части – мокрые.
Дорожная служба предупреждает, что районные дороги с меньшей интенсивностью движения во многих районах остаются ухабистыми, скользкими, во многих местах покрыты слоем мокрого или утрамбованного снега.
В стране без существенных осадков. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в приморье – до 3 градусов тепла.
Дорожная служба предупреждает, что из-за гололедицы местами движение будет затруднено и днем.
По данным гидрометеорологической службы, днем местами пройдут небольшие осадки. Местами гололедица, вероятна слабая изморось. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Максимальная температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
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