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Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщает, что в северо-восточной части Литвы, а также в Пакруойском и Кедайняйском районах главные дороги государственного значения местами скользкие из-за образовавшейся на дорожном покрытии гололедицы.
Transporto eismas Vilniuje
Transporto eismas Vilniuje
© ELTA / Julius Kalinskas

"На дорогах работают дорожные механизмы, но несмотря на это мы просим водителей выбирать безопасную скорость, а не максимально допустимую, и обращать внимание на опасные участки дорог, снижая скорость перед ними, т. е. перед перекрестками, лесными просеками, а также быть осторожными при проезде по мостам и виадукам", – предупреждает дорожная служба.

В остальной части страны главные государственные дороги мокрые или сухие, и только в западной части – мокрые.

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Дорожная служба предупреждает, что районные дороги с меньшей интенсивностью движения во многих районах остаются ухабистыми, скользкими, во многих местах покрыты слоем мокрого или утрамбованного снега.

В стране без существенных осадков. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в приморье – до 3 градусов тепла.

Дорожная служба предупреждает, что из-за гололедицы местами движение будет затруднено и днем.

По данным гидрометеорологической службы, днем ​​местами пройдут небольшие осадки. Местами гололедица, вероятна слабая изморось. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Максимальная температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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