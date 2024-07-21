На дорогах Каунаса появляются коварные ямы

„Хочу сообщить и яме на ул. Ретавоg. Этот провал появился больше 2 месяцев назад, он увеличивается. Никто ничего не делает, никому не интересно. установили предупреждающий знак, который сложно объехать, и все.

Закрывают все дороги, проезды, виадуки на реконструкцию, а за дорогами следить уже не надо? Придется ждать до следующей реконструкции? Или пока кто-то не провалится в яму? Глубина провала около метра“, – делился читатель портала Kas vyksta Kaune.

Портал напоминает, что на этой неделе водители в Каунасе сообщили о провале на ул. П.Калпокаса.