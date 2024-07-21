2024.07.21 11:40

На дорогах Каунаса появляются коварные ямы

 
ru.DELFI.lt
Dar viena užfiksuota smegduobė Kaune
Dar viena užfiksuota smegduobė Kaune
ФОТО: Kas Vyksta Kaune

В Каунасе появилось немало ям на дорогах. Водитель из Каунаса сообщил о провале на проезжей части улицы Ретаво, который не заделывают уже два месяца.

„Хочу сообщить и яме на ул. Ретавоg. Этот провал появился больше 2 месяцев назад, он увеличивается. Никто ничего не делает, никому не интересно. установили предупреждающий знак, который сложно объехать, и все.

Закрывают все дороги, проезды, виадуки на реконструкцию, а за дорогами следить уже не надо? Придется ждать до следующей реконструкции? Или пока кто-то не провалится в яму? Глубина провала около метра“, – делился читатель портала Kas vyksta Kaune.

Портал напоминает, что на этой неделе водители в Каунасе сообщили о провале на ул. П.Калпокаса.

Немногим ранее провал на дороге образовался в самом центре Каунаса.

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