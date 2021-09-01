Это растение было занесено в Красную книгу Литвы, но потом вычеркнуто как исчезнувшее, поскольку никаких данных о его произрастании в нашей стране не было с начала XIX века. Фрагменты и само растение было обнаружено на дне озера Жувинтас, где прекрасно сохранилось в иле благодаря бескислородной среде. Специалисты установили, что растениям несколько сотен лет.

Ученые предполагали, что на дне озера есть это растение, поскольку время от времени на поверхности воды появлялась кожура этого "ореха" или ее фрагменты.

Эколог Жувинтского биосферного резервата Арунас Пранайтис уговорил ученых геологов исследовать эти фрагменты. Удалось установить, что они осели на дне озера в 1160–1300 гг. н. э.

В странах, расположенных по соседству с Литвой - в Беларуси, Латвии и Польше - есть отдельные места произрастания этого вида. Подозревают, что в Латвии он был интродуцирован. В Европе, за исключением некоторых южных стран, это растение встречается очень редко.