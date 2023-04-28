На длинные выходные жители Литвы уезжают на взморье –...

"Мы получаем много звонков, люди ищут место на выходные. На субботу номеров уже нет. Нет и апартаментов по 110 евро за ночь без завтрака. Забронировали и студию с видом на море за 400 евро без завтрака. Чаще всего люди ищут места с двумя ночевками. На воскресенье еще есть несколько мест", – сказала представитель гостиницы Palangos žuvėdra Гедре Красенкове.
По ее словам, первые номера на эти выходные были заказаны в январе, бум пришелся на март.
"Люди планируют досуг заранее", – сказала она. Правда, по словам Красенкове, иногда жители в последний момент отзывают бронь в силу непредвиденных обстоятельств.
Свободных мест нет и в популярном санатории Gradiali.
"У нас активно бронировать номера отдыхающие стали с начала апреля, как только стало светить солнце", – сказала представитель санатория Раса Бурбе. В первую очередь, по ее словам, разобрали номера по 73 евро (с завтраками), но были забронированы и семейные - 263 евро (с завтраками).
В 5-звездочной гостинице Pušų paunksnėje тоже забронированы двухместные номера по 249 евро с завтраками. Правда, администратор сказала, что еще есть свободные номера - несколько человек отозвали бронь.
В четверг вечером, по данным Booking.com, места в Паланге на субботу еще были, но цены впечатляют. Например, номер с одной спальней в Palanga Life Balance SPA hotel – 308 евро, номер с двумя спальнями в Amsterdam Plaza Hotel & SPA – 302 евро, в Vanagupė – 222 евро.
Похожая ситуация и в Ниде.
"Люди соскучились по отпуску и морю. На субботу мест у нас нет, на воскресенье есть несколько номеров", – сказала администратор гостиницы Nidus Инга Ритерите. По ее словам, забронированы не только стандартные номера по 109 евро с завтраками, но и номера с двумя спальнями по 190 евро.
В SPA Nida нет мест на все три дня, заполнены даже номера по 409 евро.
"В эти выходные, по данным гостиниц, у нас будут гости из США, Японии, Латвии", - сказала заместитель директора Нидского центра информации Agila Ангелина Иванова.
Выяснилось также, что некоторые предприниматели в Паланге и Ниде пользуются создавшимся положением: сначала говорят, что мест нет, а потом - "если бронируете на все выходные, тогда найдем номер".
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