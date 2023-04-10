На длинные выходные литовцы съехались в Палангу: посмотрите на гостей курорта

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В этом году нам повезло, потому что Пасху мы празднуем в длинные выходные. Некоторые литовцы решили отдохнуть на пляже 3 дня. В Паланге много людей. Приглашаем вас увидеть своими глазами, как выглядит Паланга, полная туристов, и как литовцы празднуют Пасху.
Возможно, на фотографиях вы заметите и себя. Так выглядит Паланга глазами фотографа Альдаса:
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