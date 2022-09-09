На части территории Литвы в выходные будет мрачно, пойдут дожди

Днем облачность увеличится. До вечера больше прояснений будет только на северо-востоке. Во второй половине дня местами пройдут небольшие осадки. Воздух прогреется до 14–19 градусов тепла.

В субботу ночью над страной пройдут густые облака циклона. Во многих районах будет пасмурно, прояснения ожидаются разве что на северо-востоке. На большей части Литвы пройдут дожди. Ночью будет 7–12, а на северо-востоке 4–6 градусов тепла.

В субботу днем будет пасмурно, время от времени будут идти дожди. В основном осадки будут небольшими. Днем всего 13–16, на севере и на западе 17–18 градусов тепла.

В воскресенье недалеко от Литвы установится активный циклон. И ночью и днем будет пасмурно. Прояснения возможны разве что на северо-западе. Во многих районах пройдут дожди, в основном небольшие. Ночью будет 7–12, днем 13–18 градусов тепла. Теплее будет разве что на западе, где местами ожидается 19–20 градусов выше нуля. В начале новой недели циклон уйдет, установится зона высокого давление.

В понедельник дожди возможны лишь на востоке. На западе будет больше прояснений, ночью местами туман. Ночью будет 4–9, у моря 10–12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 15–16 градусов на востоке и 19–20 на западе страны.

Во вторник усилится антициклон, без осадков, будет больше прояснений. Ночь будет прохладной, высока вероятность заморозков, зато днем будет немного теплее, чем накануне.