На части территории Литвы прошел град

Сувалкийские фермеры сообщают, что только что посевы сахарной свеклы и пшеницы были побиты крупным градом. Однако в центре района града не было. Град, как сообщается, прошел и в окрестностях Кедайняй.

Каким будет ущерб, пока не прогнозируют – ждут, восстановятся ли посевы. Под вопросом и состояние рапса.

На прошлой неделе похожее стихийное бедствие было зафиксировано в Радвилишкском районе.