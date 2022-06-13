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На части территории Литвы прошел град, который может уничтожить посевы.

Сувалкийские фермеры сообщают, что только что посевы сахарной свеклы и пшеницы были побиты крупным градом. Однако в центре района града не было. Град, как сообщается, прошел и в окрестностях Кедайняй.

Каким будет ущерб, пока не прогнозируют – ждут, восстановятся ли посевы. Под вопросом и состояние рапса.

На прошлой неделе похожее стихийное бедствие было зафиксировано в Радвилишкском районе.

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