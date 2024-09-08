На части территории Литвы пахнет гарью – рекомендации специалистов

По данным агентства, в Литве по-прежнему повышен уровень загрязнения воздуха.

„Концентрация твердых частиц повышена во многих районах Литвы. Воздух загрязнен не только за счет местных источников (транспорта и т.д.), но и за счет принесенных с юго-востока загрязнений“, – пишут специалисты агентства в фейсбуке.

Самый высокий уровень концентрации твердых частиц (KD10), по данным на 17 ч. 7 сентября, зафиксирован в Вильнюсе, Каунасе, Йонаве. Критический уровень KD10 был превышен в 1-1,5 раза.

Сообщается, что в воскресенье особых перемен не будет, уровень загрязнения останется высоким.