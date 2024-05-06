На часть Литвы обрушился циклон: фиксирую сильный ветер, дождь, прогнозируют снег

Синоптик Эльвира Латвенайте сказала, что в ближайшие дни погода будет неспокойная.
"В понедельник местами уже ожидаются обильные осадки, прогнозируют грозы, сильные порывы ветра, а на юго-западе и на юге днем возможен град.
Виной тому - западный циклон по имени Гулла. В ночь на вторник Гулла еще прольется дождями, а днем уйдет на восток. С севера через Скандинавию придет антициклон, он принесет более сухую и прохладную погоду, заняв место циклона. Потом охватит почти всю Европу. Будет неприятно, особенно достанется природе - опять появится опасность заморозков, не только на поверхности почвы, но и в воздухе. В выходные рядом с Литвой может пройти циклон с севера. Будет ветрено и холодно, не обойдется без дождей и мокрого снега. Будет холодно, но заморозков уже не ожидается", - пишет синоптик.
Во вторник днем циклон понемногу начнет уходить, с северо-запада придет небольшая зона высокого атмосферного давления. Облачность уменьшится. Осадков не ожидается. Днем будет 10–15 градусов тепла.
В среду ночью будет ясно. Температура опустится до 1–6 градусов тепла. В воздухе, местами на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0–5 градусов.
В среду днем будет солнечно и приятно. Небольшие дожди к вечеру возможны лишь на севере страны. После полудня будет 11–16 градусов тепла.
В четверг ночью местами на севере страны пройдут небольшие дожди. Ночью будет 1–6 градусов тепла. В воздухе, местами на поверхности почвы прогнозируют заморозки до 3 градусов. В четверг в первой половине дня без осадков. После обеда появятся дождевые облака, местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 13–18 градусов тепла.
В пятницу ночью без осадков, ночью будет 3–8 градусов тепла. Днем придет холодный атмосферный фронт. Во многих районах ожидается небольшой дождь. Днем будет 12–17 градусов тепла.
По нынешним данным, в выходные сохранится вероятность небольших кратковременных осадков. По ночам вернутся заморозки, днем будет 10–15 градусов тепла.