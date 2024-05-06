На часть Литвы обрушился циклон: фиксирую сильный ветер, дождь, прогнозируют снег

Виной тому - западный циклон по имени Гулла. В ночь на вторник Гулла еще прольется дождями, а днем уйдет на восток. С севера через Скандинавию придет антициклон, он принесет более сухую и прохладную погоду, заняв место циклона. Потом охватит почти всю Европу. Будет неприятно, особенно достанется природе - опять появится опасность заморозков, не только на поверхности почвы, но и в воздухе. В выходные рядом с Литвой может пройти циклон с севера. Будет ветрено и холодно, не обойдется без дождей и мокрого снега. Будет холодно, но заморозков уже не ожидается", - пишет синоптик.