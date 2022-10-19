Работы по реставрации и ремонту храма были начаты в 2018 году в рамках программы культурного наследия, которую финансирует Минкульт. Важный акцент этого года – храму вернут его исторический вид - восстановят стоявшие на крыше скульптуры, но сами работы будут продолжены и в следующем году.

За работами из сквера будут наблюдать вице-министр культуры Римантас Микайтис, представители церкви, подрядчика MB Virmalda и Центра инфраструктуры культуры.

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Скульптуры со здания сняли в советское время – 73 года назад.

В начале июля уже "примеряли" макеты скульптур, чтобы разработать их наиболее точный размер и пропорции. В ходе работ восстановят исторический фасад храма, каким он был в 1906 году.

"В то время главный фасад был украшен скульптурами работы польского скульптора Казимира Ельского – это были два коленопреклоненных ангела и символ веры - женщина с крестом и чашей в руках. Надеемся, что в этом году скульптуры снова украсят здание нашего храма", – сказал куратор Синода Нериюс Крищикас.

Храм евангелистов-реформаторов находится на ул. Пилимо. Он был построен в 1830–1835 гг. благодаря заботам майора польской армии.

В советское время приход был упразднен. В здании разместили кинотеатр "Хроника". В 1990 г. храм вернули религиозной общине.