В Паланге бобры живут в реке, однако иногда жители видят их и у моря. Отдыхающие нередко наблюдают за купающимися в море бобрами или животными, гуляющими по пляжу. Предполагают, что отдыхающие чаще всего встречают одного и того же бобра.
Натуралисты отмечают, что вода в Балтийском море не очень соленая, поэтому не вредит и пресноводным животным.
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