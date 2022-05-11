В Паланге бобры живут в реке, однако иногда жители видят их и у моря. Отдыхающие нередко наблюдают за купающимися в море бобрами или животными, гуляющими по пляжу. Предполагают, что отдыхающие чаще всего встречают одного и того же бобра.

Натуралисты отмечают, что вода в Балтийском море не очень соленая, поэтому не вредит и пресноводным животным.