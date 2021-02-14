На большей части Литвы ситуация крайне сложная: местами бушует метель

В остальной части страны дороги в основном влажные.
Районные дороги с меньшей интенсивностью движения - со слоем рыхлого снега до 10 см, местами есть обледенелые участки. В стране работают механизмы присмотра за дорогами, но из-за осадков поверхность пути быстро покрывается новым слоем снега, поэтому водителей просят учитывать состояние дороги и метеорологические условия и выбрать безопасную скорость.
В воскресенье вечером почти по всей Литве пошел снег. В Вильнюсском уезде снег местами превращается в слякоть. В Тельшяйском районе - метель. Только в Клайпедском и Таурагском уездах - без значительных осадков. Температура воздуха колебалась от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
По данным Гидрометслужбы, ночью местами пройдет небольшой снег.
Ночью слабый ветер будет дуть в основном с севера. Температура воздуха упадет с 11 до 16 градусов ниже нуля, местами с 7 до 10 градусов ниже нуля.
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