На Бернардинском кладбище в столице Литвы - море синих цветов

Скопировать ссылку На Бернардинском кладбище в столице Литвы - море синих цветов

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На Бернардинском кладбище в столице Литвы расцвели сциллы (пролески). Каждую весну эти красивые луковичные цветы радуют глаз у оживляют это старое кладбище города.