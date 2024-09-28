2024.09.28 07:00

На берегу озера в Тракай – значительные перемены: захватчики побережья получили хороший урок

 
Томас Янонис
ru.DELFI.lt

Журналисты Delfi летом этого года посетили Тракай, где обнаружили множество препятствий на берегах озера Тоторишкес. После расследования, проведенного Delfi, ситуация кардинально изменилась. Муниципалитет освободил проход со стороны улицы Витауто. Delfi съездил еще раз в Тракай и сделал видео и фотографии побережья после перемен.

В начале лета журналисты пытались попасть к озеру от дома 93 на улице Витауто. Однако прогулка вскоре прервалась: у берега между домами 93 и 103 семь участков. Это оказалась настоящая полоса препятствий.

На пути журналистов лежали лодки и кучи компоста, росли кусты, туи, шиповник, живые изгороди.

В охраняемой зоне журналисты обнаружили также беседку, гриль-зону, столики, зонтики от солнца. Видно, что жители не хотят, чтобы кто-то ходил вдоль их участков. Путь окончательно закрыла стена из кустов, деревьев и вьющихся растений.

Журналисты попытались обойти препятствие с другой стороны. По пути назад в воде журналисты обнаружили в воде железную бочку.

С другой стороны журналисты также наткнулись на стену из кустарников, прохода не было.

В сентябре ситуация была иной. Все препятствия с побережья исчезли. Муниципалитет Тракайского района расчистил государственную землю, кусты пропали, а инвентарь владельцев соседних участков перекочевал на их территорию.

Представитель муниципалитета Агата Беляк сказала, что кусты и деревья убрали 11 сентября. Побережье было открыто для всех.

На берегу не осталось ни лодок, ни столиков, ни заборов.

Сейчас по берегу можно спокойно дойти от ул. Витауто 93 до автовокзала.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии