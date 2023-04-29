На берегу озера увидели необычную вещь: сразу и не поймешь, что это такое

Представитель Литовского общества орнитологов Гедиминас Петкус говорит, что есть большая вероятность того, что Лайма увидела на берегу гнездо ремеза. Хоть эта птица и нередка в Литве, но встречается нечасто, говорит орнитолог.
"Такие гнезда можно найти на березах, вблизи водоемов: озер, прудов и т. д. Ремез немного меньше воробья. Гнездо у него довольно интересное, оно напоминает висячий носок, а дно направлено вниз, чтобы в него было легче попасть. Гнездо плетется из пуха граба, осоки и тополя", — говорит он. Правда, гнездо на фото несколько разбросано, добавляет собеседник.
Самец начинает строить гнездо, если самке такой дом покажется привлекательным, обе птицы в итоге плетут его вместе. Правда, позже самец покидает самку для откладывания яиц и строит второе, а иногда и третье такое гнездо и приглашает для спаривания новую самку.
Подвешенные таким образом гнезда ремезов качаются на ветру, но это совсем не мешает птицам иметь птенцов.
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