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Отдыхая у озера, Лайма заметила необычное образование, висевшее на березе. Такое не часто увидишь.
Lizdas L. Šuipienės nuotr.
Lizdas L. Šuipienės nuotr.

Представитель Литовского общества орнитологов Гедиминас Петкус говорит, что есть большая вероятность того, что Лайма увидела на берегу гнездо ремеза. Хоть эта птица и нередка в Литве, но встречается нечасто, говорит орнитолог.

"Такие гнезда можно найти на березах, вблизи водоемов: озер, прудов и т. д. Ремез немного меньше воробья. Гнездо у него довольно интересное, оно напоминает висячий носок, а дно направлено вниз, чтобы в него было легче попасть. Гнездо плетется из пуха граба, осоки и тополя", — говорит он. Правда, гнездо на фото несколько разбросано, добавляет собеседник.

На берегу озера увидели необычную вещь: сразу и не поймешь, что это такое
© A.Žėruolio nuotr.

Самец начинает строить гнездо, если самке такой дом покажется привлекательным, обе птицы в итоге плетут его вместе. Правда, позже самец покидает самку для откладывания яиц и строит второе, а иногда и третье такое гнездо и приглашает для спаривания новую самку.

Подвешенные таким образом гнезда ремезов качаются на ветру, но это совсем не мешает птицам иметь птенцов.

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