На балконе жительница Вильнюса увидела необычную конструкцию: натуралист рассказал, что делать

Натуралист заметил, что осы не всегда приятные соседи, поэтому такие гнезда надо убирать, а облюбованные осами места сделать для них недоступными, изолировать.

По словам натуралиста, сложно сказать, почему это гнездо не строили дальше – либо матка погибла, либо сделала другое, увидев, что место выбрано неподходящее.

Там она откладывает яйца, из которых вылупляются рабочие осы. Матка продолжает откладывать яйца, а рабочие осы ее кормят, увеличивают гнездо. Осенью такие гнезда бывают величиной с арбуз“, – заметил он.

„Это небольшое осиное гнездо. Оно должно было появиться в начале лета. У ос такой цикл: оплодотворенная матка зимует в земле, поздней весной просыпается и делает такое небольшое гнездо.

Правда, если гнездо появилось на балконе, изолировать его не удастся.

„Осы - дневные насекомые, ночью они плохо ориентируются, поэтому, когда стемнеет, гнездо можно накрыть мешком, а верх затянуть, чтобы осы не вылетели. Для защиты лучше все это делать в костюме пчеловода.

Есть и специальные ловушки для ос.

Если гнездо большое, надо подумать, действительно ли вы справитесь с его удалением. Может, лучше вызвать специальную службу“, – предупредил Макавичюс.

Что касается конкретного гнезда, то, по словам натуралиста, его можно снять, потому что ос в нем нет.