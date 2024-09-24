На балконе жительница Вильнюса увидела необычную конструкцию: натуралист рассказал, что делать

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что это осиное гнездо.
„Это небольшое осиное гнездо. Оно должно было появиться в начале лета. У ос такой цикл: оплодотворенная матка зимует в земле, поздней весной просыпается и делает такое небольшое гнездо.
Там она откладывает яйца, из которых вылупляются рабочие осы. Матка продолжает откладывать яйца, а рабочие осы ее кормят, увеличивают гнездо. Осенью такие гнезда бывают величиной с арбуз“, – заметил он.
По словам натуралиста, сложно сказать, почему это гнездо не строили дальше – либо матка погибла, либо сделала другое, увидев, что место выбрано неподходящее.
Макавичюс рассказал, что эти гнезда осы строят из древесины.
Натуралист заметил, что осы не всегда приятные соседи, поэтому такие гнезда надо убирать, а облюбованные осами места сделать для них недоступными, изолировать.
Правда, если гнездо появилось на балконе, изолировать его не удастся.
„Осы - дневные насекомые, ночью они плохо ориентируются, поэтому, когда стемнеет, гнездо можно накрыть мешком, а верх затянуть, чтобы осы не вылетели. Для защиты лучше все это делать в костюме пчеловода.
Есть и специальные ловушки для ос.
Если гнездо большое, надо подумать, действительно ли вы справитесь с его удалением. Может, лучше вызвать специальную службу“, – предупредил Макавичюс.
Что касается конкретного гнезда, то, по словам натуралиста, его можно снять, потому что ос в нем нет.
„Гнездо можно снять, на следующий год осы им пользоваться уже не будут. Оно интересно для школьников, как пособие по изучению ос, его можно подарить школе или клубу натуралистов“, – он также предупредил, что в следующем году на этом месте снова могут поселиться осы.