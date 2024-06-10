На автомойках Švaros broliai можно искупать и домашних питомцев

„Мы стараемся расширить спектр услуг, предоставляемых клиентам. На наших мойках можно привести в порядок автомобиль после поездки с четвероногими друзьями, а отныне можно и искупать собак. Чистыми будут машины, собаки и ванны в ваших домах. Пока такая возможность будет на одной из автомоек, после оценки результатов примем решение о дальнейшем расширении зоны Dog Wash“, – сказала глава компании Лина Жагарене.