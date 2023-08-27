На автомобиле по Европе: одни из самых плохих дорог и дорогая еда – в Литве

На магистрали A2 Wolnošč от Варшавы до Германии пришлось остановиться, чтобы заплатить за поездку. Платить надо было по три раза в каждую сторону. Общая сумма – 42 евро.

"За Каунасом мы наполнили топливный бак. За литр дизельного топлива заплатили 1,45 евро. В Польше дизель уже был дороже - 1,57 евро. Когда-то литовцы смеялись над польскими дорогами, ругали соседей за плохую инфраструктуру. Сейчас уже поляки не смеются над литовскими дорогами, а возмущаются ими", – делился опытом клайпедчанин.

Он сказал, что начал планировать поездку с заказа гостиниц и покупки билетов на паром через Ла-Манш.

"Плюс Литвы – только более дешевое горючее. Других плюсов нет. Цены такие же, как и в более развитых странах Европы . Гостиницы по большей части у нас дороже. Я уже не сравниваю с Польшей , где и еда и гостиницы дешевле, и дороги лучше и цена на горючее не сильно отличается. К сожалению, в Литве дороги и инфраструктура для путешественников неудовлетворительные", – сожалел клайпедчанин.

Он сказал, что около качественных и бесплатных магистралей в Западной Европе кафе дорогие - чашка кофе с молоком стоит почти 5 евро, чай – 3,5 евро. Горячее блюдо – шницель из полуфабриката с грибным соусом, жареной картошкой и половиной помидора – 15 евро.

"Надо не полениться, съехать с дороги и заехать на АЗС в любую деревню, цена будет не как в Литве, но на 20% ниже, чем на автостраде. Заливали горючее недалеко от голландской границы. Там дизельное топливо стоило 1,75, бензин – 1,84 евро, а на магистрали - соответственно 2,17 и 2,35 евро", – сказал Доминикас.

На следующий день Доминикас планировал доехать до Ла-Манша: почти 1200 км. В Германии дороги были бесплатными. Но горючее на АЗС около автострады местами стоит больше 2 евро за литр.

Он выбирал места для ночевки через каждые 1000 км. Ночлег в Тожиме ( Польша ) без завтраков на двоих обошелся в 39 евро. Гостиница была чистая и удобная.

По словам Доминикаса, горючее в Польше стоит примерно столько же, сколько в Литве – дизельное топливо 6,49 злотых (1,6 евро), бензин – 6,92 злотых (1,7 евро). Но напитки и закуски на АЗС дешевле, чем в Литве.

"В самой Англии мы снова ели английский завтрак, более качественный и обильный вариант обошелся в 9,45 фунтов стерлингов (10,96 евро)", – рассказал Доминикас.

Переправа занимает два часа. Английский завтрак на пароме стоил 13,92 евро. На обратном пути столько же стоила рыба в кляре с картошкой" и горошком. Напиток входит в стоимость заказа.

"Билеты мы заказали заранее, еще приплатили за право первенства, поэтому заехали на паром и выехали из него первыми. Переправа обошлась в 279 евро", – рассказал мужчина.

Второе место ночлега – старинный замок в Гравлин около терминала Дюнкерк ( Франция ). Ночлег для двоих без завтраков – 108 евро. Отсюда уехали в 3 ч. - сразу на паром.

Туалеты во всех странах, через которые ехал Доминикас, были платными. В Польше - 49 евроцентов, в Германии – евро, в Бельгии – 80 центов.

"Когда мы ехали через Германию и Бельгию, останавливались перекусить три раза - за все заплатили больше 90 евро. В Бельгии только салат стоит 13 евро", – рассказал клйапедчанин.

Цены на горючее в Англии у магистралей тоже выше, чем в находящихся в стороне от дорог населенных пунктах. Они ниже, чем в Германии, но выше, чем в Литве.

Доминикас посетил большой торговый центр в Оксфорде (в центре города).

"Литовским торговым гигантам прятаться надо. Не только из-за размера, но и из-за разнообразия ассортимента и выбора. Здесь можно найти все и людям с разным достатком. Если в Литве надо выбирать из того, что предлагают торговцы, то в Англии ты сам можешь создавать свой стиль.

Например, в Литве я не нахожу в магазинах одежду или обувь определенных моделей, а то, что предлагают, мне не нравится. В Англии то, что мне нужно, я нашел в первом же магазине. Товары некоторых брендов дешевле, чем в Литве.

Интересно, что в магазинах Lidl в Англии цены на некоторые товары ниже, чем в Литве. Майонез стоит 75 пенсов, хлеб меньше фунта стерлингов, 12 яиц – 2,5 фунта стерлингов, сладости тоже дешевле: 200 г конфет M&M‘s – 1,45 фунта стерлингов (1,65 евро).