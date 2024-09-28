На автомагистрали у Каунаса вводят новые ограничения

С 27 сентября скорость движения на этом участке ограничена до 50 км/ч, а с 4 октября на этом участке сузят полосы. Изменения вводят из-за плохого состояния моста и начала работ по его реконструкции.

О повреждениях конструкций Крунского моста сообщалось в начале лета этого года. До сих пор проходил этап интенсивной подготовки к работам, искали решения для обеспечения безопасности участников движение во время реконструкции. Сейчас планируется второй этап – начало физических работ, оно начнется со строительства временного моста. Эти работы начнутся в ноябре и завершатся в следующем году.