На автомагистраль Вильнюс-Каунас выбежал бык

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В субботу ближе к вечеру в социальной сети Facebook стали распространять видео с быком на автомагистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда. Животное вышло на дорогу, за ним бегает человек и пытается согнать быка с проезжей части.
Сообщается, что видео снято около Крижкальниса.
"Приключение на автостраде около Крижкальниса", – сказано в сообщении.
На видео видно, что бык мечется по проезжей части, погодные условия сложные - все белым-бело, идет снег, метет.
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