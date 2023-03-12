На автомагистраль Вильнюс-Каунас выбежал бык

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В субботу ближе к вечеру в социальной сети Facebook стали распространять видео с быком на автомагистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда. Животное вышло на дорогу, за ним бегает человек и пытается согнать быка с проезжей части.