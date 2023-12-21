На Антакальнисском кладбище в последний путь проводили подписанта Акта о независимости Гензялиса

 
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Bronislovas Genzelis.
Bronislovas Genzelis.
ФОТО: DELFI
Близкие, друзья и соратники 21 декабря проводили в последний путь подписанта Акта о независимости Литвы 11 марта 1990 года, политика и философа Бронисловаса Гензялиса. Он был погребен на Антакальнисском кладбище.

На сайте lrs.lt сообщается, что в 1990–1992 гг. Гензялис был депутатом Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы.

11 марта 1990 г. голосовал за акт о восстановлении независимости Литвы. Работал в парламентских комитетах науки, образования и культуры и в комиссии по подготовке Конституции Литвы.

В 1996 и 2008 г. – участвовал в парламентских выборах. В 1998–2008 гг. – председатель инициативной группы "Саюдиса", с 2008 г. – заместитель главы.

В 2002–2004 гг. – заместитель председателя совета Литовского форума будущего в ЕС. С 1997 г. – профессор Кафедры истории университета им. Витаутаса Великого.

1 июля 2000 г. – награжден Медалью независимости Литвы.

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