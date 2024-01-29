На Антакальнисском кладбище уберут советский постамент и вечный огонь

Более года назад с кладбища уже убрали скульптуры советских воинов. Их минимум на 20 лет передали в Грутский парк.

"Параллельно Комиссия исторической памяти предложила демонтировать и оставшиеся на кладбище постамент и вечный огонь", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас, заметив, что эти части композиции также увезут в Грутский парк.

Работы стоимостью 71 000 евро выполнит компания LB Construction в течение 4 недель со дня подписания договора (договор подписан в середине января).

Напомним, что стелы, посвященные советским воинам, вильнюсские власти решили убрать в июне 2022 года, когда Департамент культурного наследия вычеркнул их из списка культурных ценностей. Такое решение было принято после вторжения России в Украину.

Это решение было обжаловано в Комитете по правам человека ООН. Временные меры защиты на скульптуры распространяются и сейчас.