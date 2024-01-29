На Антакальнисском кладбище уберут советский постамент и вечный огонь

Более года назад с кладбища уже убрали скульптуры советских воинов. Их минимум на 20 лет передали в Грутский парк.
"Параллельно Комиссия исторической памяти предложила демонтировать и оставшиеся на кладбище постамент и вечный огонь", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас, заметив, что эти части композиции также увезут в Грутский парк.
Работы стоимостью 71 000 евро выполнит компания LB Construction в течение 4 недель со дня подписания договора (договор подписан в середине января).
Напомним, что стелы, посвященные советским воинам, вильнюсские власти решили убрать в июне 2022 года, когда Департамент культурного наследия вычеркнул их из списка культурных ценностей. Такое решение было принято после вторжения России в Украину.
Это решение было обжаловано в Комитете по правам человека ООН. Временные меры защиты на скульптуры распространяются и сейчас.
О временных мерах просили комитет заявители, представившиеся "этническими русскими", в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле "Международного форума добрососедства", учрежденного Альгирдом Палецкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.
Муниципалитет отметил, что демонтаж не противоречит временным мерам защиты. Сейчас стелы находятся на площадке муниципальной компании Grinda.