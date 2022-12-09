О смерти экс-премьера 6 декабря сообщил журналист Вилюс Каваляускас.

Порталу Delfi эту информацию подтвердил и подписант Акта о независимости от 11 марта, экс-премьер Чесловас Юршенас.

"После долгой болезни ушел из жизни премьер-министр 6-го правительства Литвы Адольфас Шляжявичюс (1948 г.р.), он занимал этот пост в 1993-1996 гг. Несмотря на то, что он не отбыл весь срок полномочий, в годы его пребывания на посту премьера страна сделала большой шаг вперед: была выведена советская армия, введен лит, удалось обуздать инфляцию, расширить международные связи страны", – писал Каваляускас.

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По его словам, Шляжявичюс был хорошо подготовлен к должности премьер-министра. Он был инженером-механиком, учился в Народной академии в Москве, работал в промышленных компаниях, во время возрождения был председателем Pienocentrаs, в начале независимости – первым заместителем министра сельского хозяйства.

"В то время слабым звеном была банковская система. Несмотря на то, что в отношении Шляжявичюса возбуждали дело в связи с незаконно повышенной процентной ставкой, оно закончилось ничем. После того как Шляжявичюс ушел из политики, он работал в международных компаниях, консультировал в вопросах осуществления больших промышленных проектов. Я был в команде Шляжявичюса, был его пресс-секретарем. Из пяти премьеров, с которыми мне довелось работать, ставлю его в число лучших администраторов после Альгирдаса Бразаускаса", – писал Каваляускас.

Шляжявичюс родился 2 февраля 1948 года в Шяуляйском районе, окончил Каунасский политехнический институт по специальности инженер-механик.

Работал учителем и инженером. Шляжявичюс был членом Коммунистической партии, позже - независимой Коммунистической партии Литвы, а с 1990-х годов - членом и председателем Литовской демократической рабочей партии.