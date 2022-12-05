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На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе во вторник начнется демонтаж памятников советским солдатам, сообщила мэрия.
На Антакальнисском кладбище начинается демонтаж памятников советским солдатам
© DELFI / Andrius Ufartas

"На Антакальнисском кладбище (...) завтра начнутся работы по демонтажу стел с солдатами Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, памятник советским солдатам постараются демонтирован так, чтобы не повредить его, работы планируется завершить через несколько недель.

Немного ранее Министерство юстиции сообщило, что Комитет ООН по правам человека оставил в силе временную охрану скульптур на Антакальнисском кладбище столицы, тем самым формально не позволяя пока властям Вильнюса их демонтировать.

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Мэрия Вильнюса начала демонтаж советских скульптур на Антакальнисском кладбище

О временных мерах защиты этот Комитет просили заявители, представившиеся "этническими русскими", в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле учрежденного Альгирдасом Палецкисом "Международного форума добрососедства", а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Однако скульптуры убирают, несмотря на решение комитета ООН.

Минюст и мэрия утверждают, что Комитет был введен в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник якобы будет осквернен, а находящиеся возле него останки перезахоронены. По словам властей, намерений делать это нет.

Самоуправление обещает передать снятые скульптуры Национальному музею Литвы.

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