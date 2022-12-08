"Сегодня одну из 6 стел уже сняли и вывезли. Работа продолжится завтра. Планируется, что к понедельнику все стелы будут вывезены, они будут храниться на территории Grinda", - в среду сообщил представитель Вильнюсского городского самоуправления.

Г. Грубинскас отмечает, что за работами по демонтажу следили установленные ранее видеокамеры, никаких провокаций зафиксировано не было.