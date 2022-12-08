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Во вторник на Антакальнисском кладбище начался демонтаж памятников советским воинам, в среду представитель Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас информировал Elta, что была демонтирована одна из шести стел. Остальные стелы планируется вывезти к понедельнику.
Antakalnio kapinėse prasidėjo Antrojo pasaulinio karo karius vaizduojančių stelų ardymo darbai
Antakalnio kapinėse prasidėjo Antrojo pasaulinio karo karius vaizduojančių stelų ardymo darbai
© ELTA / Julius Kalinskas

"Сегодня одну из 6 стел уже сняли и вывезли. Работа продолжится завтра. Планируется, что к понедельнику все стелы будут вывезены, они будут храниться на территории Grinda", - в среду сообщил представитель Вильнюсского городского самоуправления.

Г. Грубинскас отмечает, что за работами по демонтажу следили установленные ранее видеокамеры, никаких провокаций зафиксировано не было.

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