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В воскресенье, 8 мая, к мемориалу советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, уже приходили люди с цветами. Городские власти у входа на кладбище установили стенды с фотографиями из Украины, где идет война. Приходящие на кладбище люди говорят, что не обращают внимания на эти стенды, сообщает tv3.lt.
На Антакальнисское кладбище к мемориалу советским воинам жители приходили и в воскресенье
© DELFI / Tomas Vinickas

Между тем в Украине оккупанты сбросили авиационную бомбу на школу, в которой находилось почти 100 мирных жителей. Взрыв был таким мощным, что от здания осталась лишь груда дымящихся обломков. Есть опасения, что погибнуть могли не меньше 60 мирных жителей.

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