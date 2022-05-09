На Антакальнисское кладбище к мемориалу советским воинам жители приходили и в воскресенье

Между тем в Украине оккупанты сбросили авиационную бомбу на школу, в которой находилось почти 100 мирных жителей. Взрыв был таким мощным, что от здания осталась лишь груда дымящихся обломков. Есть опасения, что погибнуть могли не меньше 60 мирных жителей.
Напомним, что в России 9 мая празднуют День победы во Второй мировой войне. Европа отмечает эту дату 8 мая.
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