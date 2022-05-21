"На аллее Лайсвес около 700 столиков. Настроение очень хорошее, праздничное. В этом году праздник включает 70 выступлений, в том числе концерт симфонического оркестра, гостей из Финляндии, Украины, диджеев, актеров, танцоров и других. Исполнители очень разные, их много. Я думаю, что за эти два часа каждый смог открыть для себя то, что ему нравится", — сказала Симона Савицкайте, один из организаторов мероприятия.

На приглашение встретиться на аллее Лайсвес откликнулись городские культурные организации, предприятия, неправительственные организации, общины, друзья и соседи.

"Праздник дворов" становится больше. Я рада, что люди в это верят. Потому что, говоря об этом событии, - вы должны верить в эту идею, чтобы прийти и принять участие. Кто знает, если бы не карантин, может, в этом году праздник стал бы еще масштабнее.

Думаю, люди пришли, потому что пропустили мероприятия, праздники. Весна вдохновляет, как и хорошая погода и тот факт, что Каунас является культурной столицей Европы", — сказала С. Савицкайте.