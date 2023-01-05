По словам Белюне, врачи должны знать, как им поступать в такой ситуации, университеты должны включить в программу дисциплины по управлению конфликтами и укреплению навыков психологической устойчивости.

"Ситуации бывают разной степени сложности, люди должны понимать, как себя вести в разных ситуациях и понимать, что такое небезопасность, это очень важно. Я не могу сказать, что в этой сфере министерство сделало все возможное, но мы последовательно работаем в этом направлении, я очень надеюсь, что и университеты после наших поправок, включат в программы изучение общения, управления конфликтами, психологической устойчивости и других навыков", – сказала LRT Белюне.

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"Очень важно сказать, что сами учреждения должны уделять алгоритму большое внимание. Учреждения разных размеров, план действий в случае опасной ситуации может быть разным, но он должен быть. Над сказать, что это, наверное, новое явление, в последнее время много об этом говорят, но с другой стороны, мы просто стали смелее говорить о насилии, если мы назвали проблему, надо предпринимать действия", – прибавила она.

Белюне отметила, что за существование проблемы в ответе все, у всех разная роль. Хотя, по ее словам, часто говорят, что агрессия обострилась после пандемии COVID-19, на деле тема насилия в обществе не новость, такие случаи распространены и в других секторах, не только в сфере здравоохранения.

"Мы говорим об очень чувствительных ситуациях, когда врачи пытаются помочь людям, выполняя свою работу, в данном случае очень важно, чтобы и в парламенте обсуждали вопрос административной ответственности. С точки зрения министерства, что мы сделали, и что важно, так это поправки к подготовке врачей и усилия в деле повышения квалификации врачей, помочь людям получить знания и навыки, которые помогут правильно реагировать на насилие или воспитывать психологическую устойчивость - это тоже важно", – заметила представитель Минздрава.

1 января в Кедайняйской больнице был зафиксирован акт агрессии в отношении врача. В больницу пришел агрессивный мужчина, который сильно толкнул молодую женщину, она упала. Кедайняйская больница в среду разметила видео на своей странице в фейсбуке.