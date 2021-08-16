Он сообщил, что Ю. Бредикис умер в воскресенье в шесть часов.

Ю. Бредикис родился 30 апреля 1929 года в Праге, где в дипломатическом представительстве Литвы работал его отец.

Кардиохирург работал в Каунасском медицинском институте (сейчас - Литовский медицинский университет) педагогом, ученым и практикующим хирургом.

В правительстве Адольфаса Шлежявичюса Ю. Бредикис был министром здравоохранения. Затем был послом Литвы в Чехии, Венгрии и Турции.

За научную работу Ю. Бредикис был дважды удостоен Национальной премии Литвы, ему были присвоены звания заслуженного научного работника, заслуженного врача. Также он был награжден Командорским крестом "За заслуги перед Литвой", ему присвоено звание почетного гражданина Каунаса.

По инициативе Ю. Бредикиса в Каунасе был учрежден Центр хирургии сердца, несколько научных лабораторий, учреждено Литовское научное общество медтехники.

Он был членом Восстановительного сената Университета им. Витаутас Великого, а также членом редакционных советов нескольких научных журналов, членом нескольких международных и литовских научных обществ.