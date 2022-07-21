"Мы потеряли Витаутаса Паукште... Корифей сцены, целая эпоха, почетный гражданин города Клайпеды, гордость Клайпеды и всей Литвы, и при этом неописуемо искренний и теплый человек, исключительная ЛИЧНОСТЬ", — говорится в записи мэра.
"Безумно тяжелая утрата, бесконечные искренние соболезнования близким и всем нам", — написал он.
Паукште родился 2 июля 1932 года в Каунасе, в 1957 году окончил Литовскую консерваторию.
За свою карьеру он создал более 130 ролей в театре и воплотил более 70 персонажей в киноролях.
В 2013 году режиссер Валдас Бабаляускас снял документальный фильм о Паукште "Витаутас Паукште. Засекреченная жизнь".
Артист награжден Рыцарским крестом ордена Гедиминаса, Премией правительства в области искусства, Национальной премией Литвы, Золотым крестом сцены, Командорским большим крестом ордена "За заслуги перед Литвой", "Золотым журавлем".
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