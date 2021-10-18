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Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) в понедельник вечером преподнесли сюрприз Витаутасу Ландсбергису. Сегодня профессор отмечал свой 89-й день рождения. Сюрприз его ждал у его дома в районе Жверинас.

По инициативе СО-ХДЛ дом профессора осветили цветами литовского флага, Ландсбергиса поздравили под звуки джаза (выступала джаз-группа).

"Мне приятно видеть новую Литву - такую, как вы сейчас. Просто трудно поверить. Если Литва будет такой, будет хорошо. Не выпускайте руль из , я давно вам говорил – приходите и управляйте страной, поскольку с другими вряд ли будет хорошо. Ваша страна, ваше время", – сказал собравшимся гостям и журналистам Ландсбергис, улыбаясь.

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