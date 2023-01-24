На 12-летнюю девочку напал мужчина, реакция полиции шокировала отца ребенка

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi, что о нападении на девочку в 7.40 ч. в столице, около гимназии им. В.Качалова поступило в понедельник.

По ее словам, собирают данные по 145 ст. УК ЛР - угроза убить и нанести тяжкие увечья.

"Ведется расследование. Подозреваемый не установлен, – сказала она и заметила, что выявить подозреваемого помешало и то, что в полицию обратились поздно. – Родители девочки обратились только через 2,5 часа, мы просим граждан сразу же звонить по номеру 112".

"Страшно, что происходит, – рассказала женщина, которая спасла девочку. – Утром, я выходила из детского сада, когда услышала плач девочки. Я увидела, что рядом с ней, склонившись над ней, стоит мужчина. Я пошла в их сторону, а девочка смотрит на меня полными ужаса глазами, думаю, надо подойти, ведь даже если они знакомы, что-то случилось".

Когда женщина подошла к ним, мужчина в темном посмотрел на нее и бросился бежать.

"Я стала спрашивать у девочки, в чем дело, но она только громко плакала и говорила по-русски, а я не понимаю по-русски. Поэтому я не могла выяснить, что случилось. Поняла лишь, что она шла в школу, я предложила проводить ее. Девочка всю дорогу плакала, я проводила ее до школы, предложила позвонить ее маме, но она сказала, что сама позвонит", – рассказала случайная прохожая.

Мужчина был в темной куртке и в темных брюках, рост примерно 170 см, кажется, у него на лице была темная медицинская маска. Но все происходило в темное время и быстром поэтому женщина детали не запомнила.

"Виден был лишь нос и глаза. Он был на голову выше меня, – сказала, женщина, а отвечая на вопрос, не было ли ей страшно, заметила: – Конечно, я дрожала, но плач девочки был важнее моего страха, у меня тоже есть дети. Я всю дорогу потом ей говорила, что она молодец, что кричала, что так и надо делать, тогда кто-нибудь услышит. В то время, когда я шла к ней, на улице не было людей. Было 7.45 ч., все идут на работу, ведут детей в детский сад, выгуливают собак, но в то время никого на улице не было".

В редакцию Delfi звонил отец девочки и рассказал, что незнакомец угрожал ей перерезать горло и пытался куда-то тащить. Отец девочки сразу, как только узнал о происшествии, поехал в 5-й комиссариат полиции.

"Сегодня утром мы отвезли заявление, спросили, почему никого до сих пор даже не опросили. В полиции сказали, что нет людей. Нам сказали, что не хватает половины работников, чтобы опросить 12-летнего ребенка нужен психолог, а психологов не хватает. Мы спросили, кто следователь, нам ответили, что он будет только после обеда", – ужасался мужчина.

По его словам, соседи в Каролинишкес сказали, что в их районе это не первый подобный инцидент.

В интервью Delfi председатель Литовского профсоюза полиции Рома Катинене подтвердила, что в Вильнюсе ситуация критическая, не хватает большого числа полицейских.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что в Вильнюсе не хватает 22% полицейских.