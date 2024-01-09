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На 110 году жизни скончался самый пожилой житель Литвы
ru.DELFI.lt
Žvakė
ФОТО:
Vida Press
На 110 году жизни, 7 января, ушел из жизни самый пожилой житель Литвы - Юозас Меряцкас. Он жил в Кайшядорском районе, сообщает агентство BNS.
У Меряцкаса было четверо детей.
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Литва
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