Мылись, стирали, пили и готовили: в мае жители Вильнюса израсходовали рекордное количество воды

Сообщается, что расход воды жителями столицы, превысивший 100 тыс. куб. м. в сутки, в мае фиксировался в общей сложности 12 дней.

„Расход воды в Литве сильно зависит от времени года, и традиционно в теплое время года мы фиксируем больше пиков расхода воды. Эти майские тенденции расхода воды свидетельствуют не только об изменившемся поведении населения, но и об устойчивости нашей инфраструктуры. Мы знаем, что расход воды увеличивается в засушливые и жаркие дни, и готовы к участившимся волнам жары“, – цитируется в пресс-релизе генеральный директор Vilniaus vandenys Саулюс Савицкас.

По его словам, с наступлением жары водоснабжение в столице и близлежащих регионах останется стабильным.