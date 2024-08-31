„Мы жители Литвы, но мы поём иначе, танцуем иначе“. 700 шагов по Неменчине - баня, кони и байдарки

Первый наш собеседник — Герман Комаровский, директор Неменчинского центра культуры. Герман сразу акцентирует внимание, что есть проблема недостаточной „раскрутки“ города: про реки, красоты, леса, городские мероприятия.
„Рядом, совсем рядом, 15-20 минут дороги от Вильнюса, находится Неменчине — и тут река, озеро, лес. Об этом мало кто знает, только потом из уст в уста передают — мы были в Неменчине, как там классно. Да, на выходные люди мчатся сразу, не въезжая в сам Неменчине, на озеро. А у нас тут польский фестиваль, которому 30 лет уже. И много у кого из жителей Вильнюсского района Неменчине ассоциируется именно с этим праздников, где собираются тысячи людей. К нам даже приезжали коллективы из Австралии“, — рассказывает Герман.
Любопытно и происхождение топонима. Самая популярная версия гласит, что название „Неменчине“ образовано от реки Нерис, вторая, „фольклорная“, от польского слова, что дословно в переводе на русских означало „не мучали“. Якобы, именно на этих землях жили помещики, которые гуманно обращались со своими крепостными. Сейчас Неменчине — город, пестрящий разнообразием культур, где обитают русские, поляки, белорусы, литовцы. И, по уверению наших собеседников, никто никого не мучает — как и гласит легенда
„И вот всё время — по крайней мере, я больше 30 лет в культуре — наши коллективы, наши капеллы, наши хоры, очень интересны: у них всегда в репертуаре были песни разных народов мира. Мы очень интересны нашим гостям, поскольку мы жители Литвы, но мы поём иначе, танцуем иначе. Поэтому нас часто приглашают к себе на фестивали, но говорят: покажите, только не литовские танцы, покажите, какие вы у себя“, — говорит Герман.
Далее мы гуляем по Неменчине с координатором по делам молодежи Вильнюсского района Эрнестом Стельмахом. Как рассказывает наш собеседник, сейчас одно из основных направлений в работе с молодёжью — это волонтерство, которое в дальнейшем может принести определенные бонусы будущему студенту.
„Волонтёрство очень важно в наши времена, потому что каждый молодой человек, который заканчивает работу в волонтерской службе, получает 0,25 к поступлению в высшую школу. И вот дом культуры Неменчине так же принимает волонтеров, очень активны в этой сфере, и каждому волонтёру можно получить [бонус]“, — говорит Эрнест.
Еще одна интересная локация — бани Неменчине. За банный досуг тут отвечает Юрий Донсков, банщик — или, как он сам предпочитает себя называть, пар-мастер.
„В теле у нас много „крючков“, чтобы раскрыть не пережитое, и точно так же наоборот, можно, испытав какие-лиьбо ощущения в бане, стать спокойнее в отношении разных других ситуаций. Баня построена на разных традициях и архетипах. Например, один из важных инстинктов человека — это инстинтк упокоения. Нам всем хочется, чтобы от нас в конце концов отстали. И баня отвечает этому инстинкту, когда мы ложимся в темном помещении, где тепло, тихо, где нас моют, окутывают паром. Нам кажется, что мы можем умереть, но мы работаем с этим страхом. Потом просыпается очень сильный витальный инстинкт, когда мы хотим жить. За это отвечают веники, растения и контрасты, когда идёт много воды, холодной, например. Чередуя нагрев и охлаждение, мы расслабляем тело человека. И чем больше таких циклов, тем больше человек отпускает такие зажимы, и в банном процессе наступает точка — после которой все стимулы, физические, моральные, не влияют на человека. Он чувствует себя целым“, — описывает Юрий.
Можно ли проводить банные церемонии длиной в 7 часов, какое открытие о банях сделали финны, зачем местному Деду Морозу весло от каноэ — смотрите в полном выпуске „700 шагов по Литве“. Шагаем в Неменчине!