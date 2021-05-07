"Мы завалены письмами с признаниями в любви": гендиректор "Медузы" Галина Тимченко – об атаке власти и включении в список "иноагентов"

– Удалось ли "Медузе" получить более-менее четкое объяснение, почему Минюст принял такое решение?
– Мы не хотим гадать и не знаем, почему это произошло именно сейчас. Но мы видим, как изменилась ситуация в России в 2021 году — теперь не только на активистов, но и на журналистов заводят уголовные дела. Есть некий ужасающий контекст 2021 года, и в этом контексте это все выглядит логично. Но точные причины мы не знаем.
– Готовится ли издание обжаловать его в суде?
– Мы подаем документы, потому что считаем, что важно попытаться. Однако перспектив – ноль.
– Если говорить об оттоке рекламодателей, сколько партнеров в процентном отношении отказались работать с "Медузой"?
– Мы не раскрываем бюджет. Могу лишь сказать, что в основе нашей бизнес-модели лежала нативная реклама.
– Сколько сотрудников работало в издании на момент признания "Медузы" иностранным агентом и сколько осталось сейчас?
– Пока с нами большая часть команды, но прошло всего две недели. Еще рано говорить об этом.
– Позволили ли пожертвования читателей закрыть необходимые бреши в бюджете?
– Мы пока не готовы подводить итоги краудфандинговой кампании. Она только началась. Мы видим, что наши читатели нас поддерживают. Мы завалены письмами с признаниями в любви и со словами о том, как людям важна наша работа. Но финансовые итоги подводить рано.
– Может ли издание гипотетически перейти на такую модель работы и привлечения средств в дальнейшем? Например, инвестировать в развитие на платформе Patreon?
– Patreon — это просто один из инструментов краудфандинга. Говоря о подобном подходе в целом, могу сказать – да, мы внедряем эту модель. Но, конечно, один лишь краудфандинг — это не совсем правильно и стабильно. Но пока рано подводить какие-либо итоги и делать выводы. Поэтому однозначного ответа здесь нет.
– Связываете ли вы атаку на "Медузу" с противоречиями между Латвией и Россией, в частностью – решением Латвии блокировать сайт RT, запретить ретрансляцию целого ряда российских каналов, а также возбуждением уголовных дел против латвийских журналистов, сотрудничавших с холдингом МИА "Россия сегодня"?
– Это одна из версий, и она выглядит правдоподобной. Но никогда не бывает одной причины. Это комплекс причин, и это может быть одна из них.
– Рассматривается ли возможность зарегистрировать издание под тем же или под схожим брендом по-новому – в России или в другой стране, чтобы избавиться от статуса "иностранный агент"?
– Это не поможет. Ничего не мешает чиновникам внести и новое юрлицо в реестр "иностранных агентов".
– Спасибо за ответы.
На прошлой неделе Минюст РФ признал "Медузу" – одно из крупнейших онлайн-СМИ на русском языке – иностранным агентом. Издание, редакция которого с 2014 года расположена в Риге, практически сразу оказалось на грани закрытия.
"Медуза" запустила сбор пожертвований https://support.meduza.io/ и резко сократила расходы, однако потеря рекламодателей и потенциальные штрафы ставят под вопрос будущее издания.
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