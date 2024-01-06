"Мы снова попадаем в западню провоцирования межнациональных конфликтов": эксперт критикует предложение министра по русским школам Литвы

О возможных нововведениях и спорах вокруг инициативы министра мы поговорили с экспертом по вопросам нацменьшинств, вице-проректором Университета имени Миколаса Рёмериса, руководителем магистерской программы по управлению и политике в области науки и образования, доктором наук Барбарой Станкевич.

Согласно этому документу, Литовская Республика обязалась признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право изучать родной язык, а также "в случае достаточной потребности обеспечить меньшинствам надлежащие возможности получать образование на их языке".

Кроме того, намерения министра, по мнению экспертов, могут противоречить нормам Рамочной конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств, которую Литва подписала и ратифицировала без каких-либо исключений и оговорок.

Тем временем в Департаменте по делам национальных меньшинств с мнением главы Минобрнауки не согласны. Чиновница ведомства Вайва Вежелите-Покладова заявила, что избирательное решение отказаться лишь от русскоязычных школ приведет к маргинализации одной конкретной национальной группы. По ее словам, это было бы нечестно по отношению к русскому меньшинству.

– То, что министр должен реагировать и отреагировал в такой ситуации, – вполне естественно и правильно, однако должна признать, что такого рода реакция с его стороны не только недемократическая – она деструктивна. Русское национальное меньшинство в Литве , как и титульная нация не является монолитом. Оно состоит из разных людей, мнений, памяти, мотивации, но самое главное, что русские – это граждане Литовской Республики, а в Литве действует закон и демократические процессы принятия решений.

– Барбара, министр выступил с предложением отказаться от преподавания на русском в школах нацменьшинств после случая, когда в Вильнюсе два подростка – ученики русскоязычной школы – стреляли из пневматического оружия в своего одноклассника – сына российской политэмигрантки Ирины Новик. Конфликт возник на политической почве. В адрес мальчика звучали оскорбления из-за его антипутинской и проукраинской позиции. Как вы считаете, может ли этот случай, который, важно подчеркнуть, произошел не в школе, служить поводом для реформы всей сети русскоязычных школ?

К слову, странно, что мы всегда приводим в пример Латвию и Эстонию, когда речь идет об образовании нацменьшинств, но всегда забываем о них, когда заходит о решениях в области политики ЛГБТ .

– В случае русского меньшинства в Литве почти всегда указывают на решения властей Латвии и Эстонии, к этому уже привыкли, однако их нельзя сравнивать с Литвой, поскольку с момента восстановления независимости Литва, во-первых, выбрала совершенно иную модель предоставления гражданства, во-вторых, со временем прибегла к другой практике и подходам к национальным меньшинствам.

– Министр приводит в пример Латвию и Эстонию, где от школьного образования на русском языке фактически полностью отказались. Как вы находите этот аргумент?

Такая реакция показывает, что каждый раз те или иные кризисы затрагиваются и используются, чтобы поставить под сомнение их [русских] лояльность Литовскому государству, хотя подобные кризисы происходят в каждой национальной группе, в том числе и среди представителей титульной нации. В то же время людей, принадлежащих к нацменьшинствам, приговаривают уже заочно – за глаза.

– Иными словами, позицию министра вы считаете ошибочной по сути?

– Я уверена, что данное предложение министра не раз будет использовано пропагандой враждебных соседей и нанесет вред не им, а в первую очередь нашему государству и отношениям между народами внутри нашей страны. Прежде всего, между русскими и литовцами.

Подобные взгляды министра на русское национальное сообщество показало всем известную тихую "правду" – то, что школы русского нацменьшинства десятилетиями были оставлены на волю судьбы. Никто толком не знает, ни что хорошего, ни что плохого там происходит, и преодолеть эту изоляцию будет непросто.

Однако означает ли это, что литовские школы с русским языком обучения, которые действуют в Литве больше трех десятилетий, стали "угрозой нацбезопасности" лишь из-за самого сообщества, или же речь идет о халатном отношении в области политики нацменьшинств в целом? Вопрос открытый.

– Таким образом, правильно ли я понимаю, что в самих школах вы проблемы не видите?