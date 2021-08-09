Массовые демонстрации в Беларуси начались после состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен правящий страной с 1994 года авторитарный лидер Александр Лукашенко. Мирные протесты подавлялись силой и репрессиями, до сих пор Беларуси идут суды над протестовавшими, больше 600 человек объявлены политическими заключенными.
Оппозиция и Запад называют результаты выборов фальсифицированными.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советник министра обещает предоставить больше форм для получения "паспорта возможностей" (18)
Планы правящих Литвы в связи с ограничением...
"Мы отдали свои голоса за свободу": в Вильнюсе отмечали годовщину выборов и протестов (32)
В понедельник на Лукишкской площади в Вильнюсе прошел...
Официально: непривитые заболевшие коронавирусом жители не будут получать пособие по безработице (107)
В Литве предлагают не выплачивать пособие по...
Во вторник в Вильнюсе состоится пикет против ограничений для тех, у кого нет "паспорта возможностей" (60)
10 августа на внеочередную сессию собирается...
Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться (111)
В социальных сетях можно найти немало историй...