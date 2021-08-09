Массовые демонстрации в Беларуси начались после состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен правящий страной с 1994 года авторитарный лидер Александр Лукашенко. Мирные протесты подавлялись силой и репрессиями, до сих пор Беларуси идут суды над протестовавшими, больше 600 человек объявлены политическими заключенными.

Оппозиция и Запад называют результаты выборов фальсифицированными.