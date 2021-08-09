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В понедельник на Лукишкской площади в Вильнюсе прошел пикет в поддержку белорусской оппозиции "Год после революции". В мероприятии приняли участие около 200 человек, среди них премьер Литвы Игрида Шимоните и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, члены Сейма.

Массовые демонстрации в Беларуси начались после состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен правящий страной с 1994 года авторитарный лидер Александр Лукашенко. Мирные протесты подавлялись силой и репрессиями, до сих пор Беларуси идут суды над протестовавшими, больше 600 человек объявлены политическими заключенными.

Оппозиция и Запад называют результаты выборов фальсифицированными.

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