aA
Война в Украине продолжается уже больше недели. Российские войска обстреливают украинские города, некоторые из них находятся на грани гуманитарной катастрофы. Многие люди вынуждены покидать свои дома и искать пристанище в других городах.

"Украина не виновата в войне, мы их не трогали. Россия не останавливается. Что будет дальше - неизвестно. Дома нашего просто нет",- рассказывает Анна, которая вместе с мужем и ребенком сбежала из Волновахи.

"Мы не знаем, что будет дальше, дома нашего просто нет": что рассказывают бегущие от обстрелов украинцы
© Stopkadras
Статьи по теме:
Находящийся в занятом российскими военными Бердянске политолог: они громили магазины, вламывались в квартиры  (28)
Военные преступления на территории Украины: когда ждать приговор?

По ее словам, города больше нет.

"Волновахи нет. Ничего нет. Ни дома, ничего. Война", - говорит девушка. Она отмечает, что в Днепре их с семьей встретили очень хорошо, обеспечили всех необходимым. Пока они планируют оставаться там.

Егор, который также уехал из Волновахи, планирует вернуться туда за своей семьей. Он рассказал, что люди на свой страх и риск покидают жилища, находят украинских солдат, которые через опасные зоны помогают им выбраться из городов, которые обстреливают российские военные.

Он также отметил, что каждый сейчас в этом непростое время старается помочь, чем может.

"Сейчас каждый для нас ближний, каждый для нас брат, сестра. Мы стараемся помогать, чем можем", - рассказал он.

Егор также поделился, что в России живет его отец и братья, которые не верят в то, что сейчас происходит в Украине.

"Мы не знаем, что будет дальше, дома нашего просто нет": что рассказывают бегущие от обстрелов украинцы
© Stopkadras

"Сейчас в России живет мой отец, два родных брата, их семьи, которые, к большому сожалению, всем сердцам верят во всю ту ложь, во все то зло, которое им рассказывают. Они мне говорят "вы успокойтесь, сейчас вас придут и освободят". И они просто не верят тому, что происходит сейчас, что мы видим своими глазами. Сколько сейчас смертей, сколько страха у обычных жителей, детей", - поделился мужчина, не сдерживая слезы.

В Днепре сейчас действует Координационный штаб волонтеров, который помогает переселенцам в размещении, предоставлении одежды, предметов первой необходимости и еды.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Vaidotas Žala

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Įvardijo klaidas, kurias daro priklausomų nuo alkoholio artimieji: yra keli būdai, kurie iš tiesų gali padėti

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Psichologės pataria, kaip padėti sau ir partneriui įveikti nerimą krizės metu: 5 žingsniai panikai malšinti

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Artimu Putino aplinkai laikomas Rusijos oligarchas, „Borjomi“ savininkas Fridmanas: nuo privataus banko iki sveiko maisto parduotuvių tinklo Jungtinėje Karalystėje

Delfi Plius Edita Rouge

Gimusiųjų kovo mėnesį horoskopas: kokius charakterio bruožus išryškina jūsų gimimo diena ir su kokiomis asmenybėmis ja dalijatės?

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Putino parankinis – kas tas Šoigu, paruošęs armiją Ukrainos puolimui?

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Artimoje Putinui aplinkoje kadaise buvęs milijardierius pasakė, ką Kremliaus vadas gali rinktis

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kovoja ukrainiečiai ir jų priešai: bendram išprusimui apie kare naudojamus ginklus

Статьи по теме:

Война в Украине. Бои под Киевом продолжаются, минобороны РФ заявило о продолжении наступления, Visa и Mastercard уходят из России

Война в Украине продолжается больше недели. По...

TOP новостей

Karas Ukrainoje. Karas Ukrainoje. Dešimtoji diena Karas Ukrainoje. Dešimtoji diena Karo niokojama Ukraina

Война в Украине. Уничтожен аэропорт Винницы, пытавшиеся бежать жители попали под обстрел, есть погибшие

Война в Украине продолжается больше недели. По...

Protestas prieš Putiną Izraelyje

Политолог: отступление Путина невозможно по одной простой причине (1)

"Сегодня мы должны понимать, что мы в достаточной...

Находящийся в занятом российскими военными Бердянске политолог: они громили магазины, вламывались в квартиры (28)

Альвидас Медалинскас, политолог, который остался в...

Karas Ukrainoje.

"Мы не знаем, что будет дальше, дома нашего просто нет": что рассказывают бегущие от обстрелов украинцы

Война в Украине продолжается уже больше недели....

Глава МИД: руководство НАТО меняет подход к безопасности Литвы

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на...