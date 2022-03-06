"Мы не знаем, что будет дальше, дома нашего просто нет": что рассказывают бегущие от обстрелов украинцы

"Украина не виновата в войне, мы их не трогали. Россия не останавливается. Что будет дальше - неизвестно. Дома нашего просто нет",- рассказывает Анна, которая вместе с мужем и ребенком сбежала из Волновахи.

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По ее словам, города больше нет.

"Волновахи нет. Ничего нет. Ни дома, ничего. Война", - говорит девушка. Она отмечает, что в Днепре их с семьей встретили очень хорошо, обеспечили всех необходимым. Пока они планируют оставаться там.

Егор, который также уехал из Волновахи, планирует вернуться туда за своей семьей. Он рассказал, что люди на свой страх и риск покидают жилища, находят украинских солдат, которые через опасные зоны помогают им выбраться из городов, которые обстреливают российские военные.

Он также отметил, что каждый сейчас в этом непростое время старается помочь, чем может.

"Сейчас каждый для нас ближний, каждый для нас брат, сестра. Мы стараемся помогать, чем можем", - рассказал он.

Егор также поделился, что в России живет его отец и братья, которые не верят в то, что сейчас происходит в Украине.

© Stopkadras

"Сейчас в России живет мой отец, два родных брата, их семьи, которые, к большому сожалению, всем сердцам верят во всю ту ложь, во все то зло, которое им рассказывают. Они мне говорят "вы успокойтесь, сейчас вас придут и освободят". И они просто не верят тому, что происходит сейчас, что мы видим своими глазами. Сколько сейчас смертей, сколько страха у обычных жителей, детей", - поделился мужчина, не сдерживая слезы.

В Днепре сейчас действует Координационный штаб волонтеров, который помогает переселенцам в размещении, предоставлении одежды, предметов первой необходимости и еды.