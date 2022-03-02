МВД: в Литве зарегистрировано более 600 украинских беженцев

По данным Департамента миграции, 623 из них обратились за разрешением на временное проживание по гуманитарным причинам, шесть – за национальной визой, а 14 пользуются безвизовым режимом.
Министерство внутренних дел призывает украинцев, переселившихся в Литву, зарегистрироваться в ближайшем отделе миграции. Тем, кто прибывает самостоятельно, но не имеет, где остановиться, предлагается зарегистрироваться в круглосуточных центрах в Алитусе и Мариямполе.
Департамент миграции напоминает, что для регистрации взрослые должны приводить и детей.
"Мы приглашаем украинцев, прибывших в Литву, зарегистрироваться в указанных местах — это позволит в кратчайшие сроки предоставить необходимую помощь и документы для легального пребывания в Литовской Республике", — отметила директор департамента Эвелина Гудзинскайте.
На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, которая вызвала возмущение во всем мире. Россия окружила крупные города страны, но украинские силы интенсивно сопротивляются атакам.
По данным ООН, из-за войны около 660 тыс. украинцев пришлось покинуть страну.
Западные государства ответили на вторжение жесткими санкциями в отношении России и всяческой поддержкой Украины, в том числе военной.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Россия продолжает бомбить украинские города
Противостояние российской агрессии со стороны...
Помощь беженцам из Украины в Литве. Куда обращаться и как получить?
Чтобы прибывающим в Литву беженцам из Украины было...
Грибаускайте: "санкции путина не остановят, войну остановит только война"
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...
Дарюс Куолис. Что происходит в Литве на фоне российского вторжения в Украину
Три малоприятных момента проявляются в жизни Литвы на...