МВД: в Литве зарегистрировано более 600 украинских беженцев

По данным Департамента миграции, 623 из них обратились за разрешением на временное проживание по гуманитарным причинам, шесть – за национальной визой, а 14 пользуются безвизовым режимом.

Министерство внутренних дел призывает украинцев, переселившихся в Литву, зарегистрироваться в ближайшем отделе миграции. Тем, кто прибывает самостоятельно, но не имеет, где остановиться, предлагается зарегистрироваться в круглосуточных центрах в Алитусе и Мариямполе.

Департамент миграции напоминает, что для регистрации взрослые должны приводить и детей.

"Мы приглашаем украинцев, прибывших в Литву, зарегистрироваться в указанных местах — это позволит в кратчайшие сроки предоставить необходимую помощь и документы для легального пребывания в Литовской Республике", — отметила директор департамента Эвелина Гудзинскайте.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, которая вызвала возмущение во всем мире. Россия окружила крупные города страны, но украинские силы интенсивно сопротивляются атакам.

По данным ООН, из-за войны около 660 тыс. украинцев пришлось покинуть страну.

Западные государства ответили на вторжение жесткими санкциями в отношении России и всяческой поддержкой Украины, в том числе военной.