МВД: в Литве зарегистрировано 3 тыс нелегальных мигрантов

512 остались незарегистрированными, так как отказались и не подали прошений о предоставлении убежища. Остались незарегистрированными и больные COVID-19, а также находящиеся на карантине мигранты.
Из Литвы в страны происхождения возвращено 164 мигранта, часть уехала по собственному желанию, воспользовавшись финансовой помощью, или была выслана. Сейчас еще 55 мигрантов изъявили желание добровольно вернуться в страну происхождения.
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