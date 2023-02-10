aA
Министр внутренних дел Агне Билотайте не исключает возможности продления чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью. Политик указывает, что министерство представит свое решение в ближайшее время.
МВД рассматривает возможность продления ЧП на границе: в ближайшее время представим решения
© DELFI / Josvydas Elinskas

"В настоящее время рассматриваем и согласовываем, поскольку Министерству внутренних дел поручена такая ответственность, мы должны представить свое предложение. Мы рассматриваем, знаем, что наши латвийские коллеги продлили чрезвычайное положение, мы тоже рассматриваем и оцениваем. В ближайшее время представим свои решения", - сказала журналистам А. Билотайте после встречи с министром внутренних дел Латвии.

Статьи по теме:
"В интересах госбезопасности". Польша закрывает пункт пропуска на границе с Беларусью

ELTA напоминает, что белорусский режим продолжает использовать мигрантов как форму гибридной агрессии против Литовской Республики.

Белорусские сотрудники повреждают физический барьер, установленный на литовско-белорусской границе, организуют подвоз нелегальных мигрантов к государственной границе и направляют их на территорию Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Что происходит на улицах Вильнюса? Родители вооружают детей

В Вильнюсе значительно вырос спрос на газовые...

Эфир Delfi с экономистом – о ценах, процентных ставках, санкциях и пенсионном накоплении

В студии Delfi – литовский экономист Александрас...

Не удивляйтесь, если со счета списали 415 евро: это могли сделать "Содра" или Налоговая инспекция

Если вы думаете, что никто не может снять деньги с...

Менее чем за две недели на радары для Украины собрано почти 7 млн евро

Менее чем за две недели на радары для Украины жители...

Поиски пропавшего подростка продолжаются, волонтеры потеряли несколько дронов

Волонтеры, которые участвуют в поисках 15-летнего...