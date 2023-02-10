МВД рассматривает возможность продления ЧП на границе: в ближайшее время представим решения

"В настоящее время рассматриваем и согласовываем, поскольку Министерству внутренних дел поручена такая ответственность, мы должны представить свое предложение. Мы рассматриваем, знаем, что наши латвийские коллеги продлили чрезвычайное положение, мы тоже рассматриваем и оцениваем. В ближайшее время представим свои решения", - сказала журналистам А. Билотайте после встречи с министром внутренних дел Латвии.

ELTA напоминает, что белорусский режим продолжает использовать мигрантов как форму гибридной агрессии против Литовской Республики.

Белорусские сотрудники повреждают физический барьер, установленный на литовско-белорусской границе, организуют подвоз нелегальных мигрантов к государственной границе и направляют их на территорию Литвы.